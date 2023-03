Léo Walk ne supportait pas l'école

Le danseur et chorégraphe français Léo Walk présentera son nouveau spectacle en Valais le 28 mars. Robin L’Empire

Léo Walk et sa compagnie La Marche Bleue présenteront leur deuxième spectacle «Maison d’en face» au Théâtre du Crochetan, à Monthey (VS), le 28 mars. Passionné de danse depuis son enfance, le Parisien de 28 ans, qui a collaboré avec Christine and the Queens, Angèle et Roméo Elvis, se concentre désormais sur ses propres créations artistiques.

Quel est le thème de votre spectacle «Maison d’en face», où l’on vous voit avec huit autres danseurs?

Cette pièce a été écrite après la pandémie. Ça parle de cohabitation. J’avais vécu enfermé dans une maison avec mes amis et je voyais plein de scènes de vie se créer. Ça parle donc de ça, mais aussi d’amour. Il y a une gestuelle assez enveloppante, quelque chose de doux et de chaleureux, un sentiment de réconfort. Il y a beaucoup plus de douceur que dans notre premier spectacle, «Première Ride».

Pourquoi avez-vous voulu devenir danseur de hip-hop?

Je danse depuis mon plus jeune âge. Le hip-hop est la seule chose dans laquelle j’ai vu qu’on avait une liberté d’expression totale. On pouvait y livrer ses tripes et dire ce qu’on avait à dire. Je n’étais passionné que par ça.

Comment s’est passée votre scolarité?

Pour moi, l’école a été compliquée, car on m’imposait des choses. Je ne tenais pas en place. Pour le coup, je me faisais tout le temps virer des cours. Alors je sortais et je dansais dans les couloirs. Les profs ne me comprenaient pas. Ils me trouvaient bête et chiant. Mais je n’étais pas méchant. J’étais juste dans la lune et j’avais beaucoup d’énergie.

Avez-vous été encouragé par vos parents dans votre choix de carrière?

Non pas trop, car au début je ne faisais que des battles de danse. Et c’était un milieu où il n’y avait pas d’argent. Ce n’était pas comme aujourd’hui, où l’on peut travailler dans la danse. À l’époque, il n’y avait pas de boulot. S’il y en avait un, 8000 danseurs se ruaient dessus et on n’en prenait que dix. Une fois que mes parents ont vu que j’avais fait mon chemin et que j’ai eu un article dans «Les Inrocks», ils ont pris conscience que je pouvais continuer et que c’était un vrai métier.

Vous avez dansé dans le clip de Christine and the Queens «Je ne tiens pas debout», en 2014.

Oui, c’était intéressant, car c’était une des rares artistes qui laissait ses danseurs s’exprimer librement. On avait vraiment une place et on pouvait nous voir. On n’était pas juste cachés derrière. On avait l’occasion d’exister en tant qu’artistes. Parce que la danse est souvent considérée comme un art secondaire.

Avez-vous encore envie de travailler avec d’autres artistes?

J’ai créé ma propre compagnie de danse et c’est ma priorité. Il y a tout le temps des artistes qui me demandent de travailler avec eux, mais aujourd’hui je veux laisser place à mes propres projets, mes propres émotions.

Souhaitez-vous devenir célèbre?