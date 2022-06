Genève : A l’école, tampons et serviettes seront distribués gratis

Dès la rentrée 2022, tous les établissements scolaires publics mettront gratuitement des protections périodiques à disposition des élèves.

Ce projet est le résultat d’une démarche participative, menée entre les directions d'école et les élèves.

Briser le tabou des règles et promouvoir l’égalité d’accès aux protections périodiques. C’est l’objectif qui a conduit à la mise à disposition gratuite de tampons et de serviettes dans les écoles. Dès la rentrée scolaire 2022, tous les établissements scolaires publics du canton de Genève mettront des protections périodiques à disposition des élèves.

Des distributeurs seront installés dans les cycles d’orientation et dans les écoles de l’enseignement secondaire (Collèges, ECG, Haute école, etc.). En primaire et dans les écoles de pédagogie spécialisée, les élèves bénéficieront d'un accès facilité par le biais de leurs enseignants, avec un accompagnement adapté à leurs besoins.