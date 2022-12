Innovation: À l’EPFL, les robots se posent tout seuls comme des oiseaux

Des drones qui volent et se posent comme des oiseaux, ou comme des insectes, ont déjà été imaginés et réalisés par des scientifiques. Mais, même dotés d’une assistance artificielle, ils restent sous le contrôle d’un pilote. Demander à un robot oiseau, ou ornithoptère, de se percher de manière autonome est une autre paire de manches. Car si la manœuvre paraît simple et facile quand elle est réalisée par un oiseau, elle requiert un équilibre parfait entre vitesse, force d’impact et précision. Une prouesse que, jusqu’ici, aucun robot ailé n’avait réussi à réaliser.