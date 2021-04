Dès lundi, la présence aux cours dans les universités suisses est à nouveau autorisée. Contactées par «SonntagsBlick», les universités de Neuchâtel, Berne, Bâle, Saint-Gall et Lugano confirment que les préparatifs sont en cours pour permettre aux étudiants de participer physiquement aux cours, bien que de manière limitée, dès le 26 avril. A Genève, l’université continue avec ses cours en ligne, à quelques exceptions près. Contactée, elle explique que de nombreux étudiants étrangers ont quitté la Suisse depuis un moment déjà. Et pour finir, les universités de Lausanne, Zurich et Lucerne ne savent pas encore comment passer des cours en ligne aux cours avec présence partielle.