Presse : À l’ère de l’infox, proposer les «fact-checkers» au Nobel de la paix

La députée norvégienne Trine Skei Grande a proposé la candidature des «fact-checkers» au prix Nobel de la paix qui se tiendra en octobre 2021, a-t-elle annoncé ce jeudi sur Twitter.

Dans la pratique, l’élue, qui a notamment été ministre de la Culture puis de l’Education entre 2018 et 2020, a avancé la candidature de l’International Fact-Checking Network (IFCN), un réseau de plusieurs dizaines de médias et d’organisations --dont l’AFP-- actives dans la vérification des faits.

Rejeter la manipulation des faits

Mercredi, le nouveau président américain avait exhorté ses compatriotes à rejeter la manipulation des faits, dans une référence à son prédécesseur Donald Trump, qui a nié pendant des semaines le résultat de l’élection présidentielle et popularisé l’expression «fake news».

«Chacun d’entre nous a le devoir et la responsabilité, en tant que citoyens, qu’Américains, et particulièrement en tant que dirigeants, (…) de défendre la vérité et de combattre les mensonges», avait souligné Joe Biden.