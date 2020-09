Migrants : À Lesbos, les riverains du nouveau camp apeurés

Les habitants de Lesbos qui vivent près du camp provisoire où ont été installés les migrants rescapés de l’incendie de Moria craignent un «drame», une «catastrophe».

«On n’a pas peur du Covid, on a peur d’eux». Sur l’île de Lesbos, les riverains du nouveau camp de migrants, érigé à la hâte après l’incendie de la mégastructure de Moria, craignent un «drame», une «catastrophe» et blâment tour à tour l’Europe, le gouvernement grec et les ONG.

Solidarité étiolée

Un peu plus haut sur la route, Savvas Afentoulis, 70 ans, attablé à un café de ce petit village, se souvient de l’arrivée des premiers demandeurs d’asile, en 2015, principalement des Syriens chassés par la guerre. «Avec les Syriens, on était positifs. On leur donnait de l’eau, de la nourriture… on les aidait. Mais c’étaient des familles, paisibles, avec des enfants».