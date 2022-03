Suisse romande – A l’Etat et dans le privé grandit la peur des hackers russes

Voici comment les cybersoldats protègent la Suisse. 20min

Niveau d’alerte relevé, moyens supplémentaires engagés: la mobilisation est générale dans les équipes d’informaticiens, à l’État ou dans les entreprises. Les sanctions contre Moscou et l’attitude «hostile» de la Confédération, selon Vladimir Poutine, ont en effet fait surgir depuis le début de la guerre en Ukraine le spectre de cyberattaques massives contre des entités ou des intérêts suisses.

Contrats changés

Dans la foulée de l’invasion russe, «la demande de nos clients, des sociétés privées et des entités publiques, a clairement augmenté, appuie Paul Such, directeur d’Hacknowledge, spécialiste en cybersécurité basée à Morges (VD). Ils se sentent plus menacés que d’habitude.» Cela s’est traduit par des changements contractuels: «Les clients demandent des alertes plus rapides ou une surveillance informatique renforcée en dehors des heures de bureau.»

À la tête d’e-Xpert Solutions, à Plan-les-Ouates (GE), Cédric Enzler a recensé une légère hausse des attaques parmi sa clientèle: «On nous demande de muscler les monitorings pour détecter des anomalies ou des comportements inhabituels, via l’installation de programmes fonctionnant en simultané.»

Internet coupé

Genève et Vaud n’ont pas constaté pour l’heure d’offensives numériques lancées contre eux et tiennent à rester discrets sur les mesures prises, par précaution. Les cantons décrivent une hausse générale du niveau de vigilance, la mise en place de nouveaux dispositifs, ainsi qu’un renforcement de la coordination et de la mutualisation des moyens, entre État et communes par exemple.

En Ville de Genève, le responsable de la sécurité informatique, François Petit, lâche quelques éléments: «On a accéléré des projets liés à la cybersécurité et fait appel à des partenaires externes pour renforcer des expertises techniques ponctuelles.» Directeur des systèmes informatiques à l’État de Vaud, Patrick Amaru est clair: «On s’attend à être la cible de hackers. Nous avons donc, par exemple, coupé le flux des liaisons internet entre nous et la Russie, le Biélorussie ainsi que l’Ukraine. Nous avons aussi réorganisé nos équipes et défini de nouvelles priorités.»

Les cibles potentielles «Toutes les entreprises, de tous les secteurs économiques, peuvent être victimes de cyberattaques», énonce le Centre national pour la cybersécurité (NCSC). Celui-ci encourage cependant celles qui entretiennent «des relations commerciales avec des fournisseurs ou des partenaires délocalisés dans les zones de conflit à redoubler de prudence». Policier genevois à la tête du Centre régional de compétence cyber, le capitaine Patrick Ghion estime pour sa part que les acteurs privés et publics actifs dans la télécommunication et l’énergie font figure de cibles prioritaires. Il ne faut pas non plus négliger les possibles attaques «contre des symboles, comme le gouvernement, en raison des sanctions prises contre la Russie, relève Cédric Enzler. Ce serait une forme de vengeance.»

Capables de faire front?

Question: est-on prêt à résister clavier à la main? Difficile d’apporter une réponse ferme et définitive. L’exemple des récents piratages dans des communes vaudoises incite à la prudence. «La guerre a agi comme un sursaut et réveillé certains qui ne se sont décidés que récemment à prendre de nouvelles mesures», confie un informaticien d’une administration publique. Plusieurs sources dans le milieu bancaire assurent que le secteur est «prêt autant qu’on puisse l’être» et qu’aucune attaque «avec succès» n’a eu lieu… pour l’instant. «De manière générale, les grandes sociétés me paraissent bien équipées, décrit Paul Such. C’est bien moins le cas pour les petites et moyennes entreprises.»

Une chose est sûre: la vérité d’un jour ne sera pas celle du lendemain, selon les experts. Patrick Ghion estime qu’une extension du conflit sur le terrain s’accompagnera fatalement d’un renforcement de la guerre numérique. Même son de cloche chez Cédric Enzler: «On n’en est qu’au début.»