Fribourg: A leur majorité, les Fribourgeois recevront un abo pour un journal

Fribourg : À leur majorité, les Fribourgeois recevront un abo pour un journal

Au moment de fêter leurs 18 ans, les jeunes Fribourgeois pourront demander un abonnement d’un an gratuit auprès de l’un des sept titres de presse de leur canton: «La Liberté», «La Gruyère», «Le Messager», «La Broye», les «Freiburger Nachrichten», l’«Anzeiger von Kerzers» et le «Murtenbieter». Cette opération sera financée par l’Etat. Jeudi, le Grand Conseil a accepté cette proposition à une courte majorité (48 voix contre 40 voix, et 1 abstention). Deux objectifs avaient été articulés par les motionnaires, Brice Repond (PVL) et Marie Levrat (PS): d’une part d’intéresser les jeunes adultes à la vie démocratique et, d’autre part, donner un coup de pouce à la presse écrite qui tire la langue.