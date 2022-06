Football : Pour l’Euro féminin, des petits stades qui «tiennent compte de la réalité»

Si 89’000 personnes devraient se masser à Wembley, trois enceintes de la compétition peuvent accueillir moins de 12’000 spectateurs. La boss du foot féminin à l’UEFA répond aux critiques.

La patronne du football féminin à l’UEFA, Nadine Kessler, a balayé les critiques sur l’utilisation de trois stades d’une capacité inférieure à 12’000 spectateurs pour l’Euro 2022 (6-31 juillet) en Angleterre. «Je dis toujours que même si nous avons les plus grandes ambitions, nous devons tenir compte de la réalité et nous référer au passé. Lors du dernier Euro (en 2017 aux Pays-Bas), nous avions 5’000 spectateurs de moyenne, si on enlève les matches des Pays-Bas», a-t-elle expliqué.