Football: A l’Euro, la Suisse M21 est lancée

Cela n’a rien à voir avec la position du stade du CFR Cluj, encastré (avec un certain charme!) dans l’une des raides collines de la ville. L’impression que l’équipe de Suisse M21, pour son entrée en lice à l’Euro, a passé le plus clair de son temps à lutter contre la gravité en plus de son opposant norvégien existe pourtant bien. Comme s’il avait fallu remonter un terrain en pente, en plus d’un adversaire qui a rapidement pris l’avantage. Les Suisses ont fini par s’en sortir, obtenant une victoire quasi obligatoire (2-1). Mais la trace collective laissée n’est pas aussi réjouissante.