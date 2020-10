Genève«A l’heure actuelle, aucune mesure n’est exclue»

«La deuxième vague est bien là», a annoncé Mauro Poggia. Le ton est donné par le conseiller d’Etat chargé de la santé en conférence de presse mercredi aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Mardi, le canton de Genève a enregistré 560 nouveaux cas d’infection. «Vendredi, nous avions 99 personnes hospitalisées. Aujourd’hui, on en compte 200 et dans dix jours, elles seront 400», prévient le directeur général des HUG Bertrand Levral, au lendemain de l’activation du dispositif de gestion de crise. Si les chiffres genevois ne laissent plus de place au doute quant à la gravité de la situation, aucune nouvelle mesure n’a pourtant été prise par le gouvernement.