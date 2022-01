Suisse – A l’heure des cyberattaques, les données de santé sont mal protégées

Suisse : À l’heure des cyberattaques, les données de santé sont mal protégées

Les cyberattaques sont devenues monnaie courante. Communes, associations, entreprises, aucune donnée n’est à l’abri. Mais un secteur est particulièrement mal protégé: la santé.

Certains secteurs apparaissent comme plus fragiles que d’autres face aux cyberattaques. Celui de la santé semble particulièrement vulnérable, écrit dimanche la «NZZ am Sonntag». «La finance est la plus souvent attaquée, la branche de la santé se trouve en septième place du Threat Intelligence Index 2021 d’IBM», a expliqué l’expert en sécurité d’IBM Raphael Mettan.