Coronavirus : À l’heure du confinement, un Noël bien différent des autres

Alors que le coronavirus a fait plus de 1,7 million de morts sur les cinq continents, les festivités de Noël ont été un peu partout restreintes.

Le pape François a célébré la messe de la nuit de Noël dans la gigantesque basilique Saint-Pierre en présence de moins de 200 fidèles portant un masque de protection. KEYSTONE/EPA/VINCENZO PINTO

C’est un Noël à nul autre pareil qui s’est déroulé jeudi dans de nombreux pays. Les festivités se trouvent un peu partout restreintes, voire plombées, par un cortège de restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Le coronavirus a fait plus de 1,7 million de morts sur les cinq continents. Les foyers de contamination qui continuent d’apparaître rappellent qu’en dépit de l’arrivée des premiers vaccins, la vie ne retrouvera pas de sitôt son cours normal. Le pape François, qui est à la tête des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, a célébré la messe de la nuit de Noël dans la gigantesque basilique Saint-Pierre en présence de moins de 200 fidèles portant un masque de protection, essentiellement des employés du minuscule État du Vatican.

L’horaire avait été avancé de deux heures, à 19h30 heure locale, pour s’adapter au couvre-feu en vigueur en l’Italie qui commence à 22h00. Avant la pandémie, plusieurs milliers de croyants et de touristes obtenaient un précieux ticket pour assister à cette messe papale.

«Consoler les larmes de celui qui souffre»

Jeudi soir, la place Saint-Pierre, illuminée par son monumental arbre de Noël, était totalement déserte et sillonnée par une voiture de police. Les Italiens ont en effet entamé jeudi un confinement pour les fêtes, dans le pays le plus touché d’Europe par le virus, avec près de 71’000 morts et plus deux millions de personnes contaminées depuis le début de la pandémie.

La messe de la nuit de Noël commémore dans la tradition chrétienne la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem. Dans son homélie, le pape argentin a souligné que la naissance d’un enfant rappelait qu’il ne fallait pas passer son temps «à pleurer sur notre sort, mais à consoler les larmes de celui qui souffre», à servir «les pauvres». Or les fidèles «affamés de divertissement, de succès et de mondanités», sont «souvent analphabètes de bonté», a-t-il regretté.

Dans une lettre de soutien adressée aux Libanais de toutes confessions envoyée jeudi pour Noël, le pape a aussi annoncé jeudi qu’il comptait «visiter dès que possible» le Liban confronté à une sévère crise économique et des tensions.

Bethléem vide

C’est sous un ciel gris qu’une petite foule était allée un peu plus tôt assister à la traditionnelle procession de Noël dans les rues de Bethléem, qui attire d’habitude des milliers de pèlerins. Quelques centaines de personnes portant masques sanitaires et parapluies ont regardé le défilé où flottaient drapeaux palestiniens et du Vatican, au son des tambours et des cornemuses.

Pandémie oblige, le 24 au soir à la basilique de la Nativité à Bethléem, il n'y aura pas de messe en public, pas de cortèges de dirigeants palestiniens mais une messe de Noël réunissant uniquement le clergé et télédiffusée à travers le monde (archives). KEYSTONE/EPA/ABED AL HASHLAMOUN

«Malgré la peur et la frustration liées au Covid-19, nous surmonterons cette épreuve car Jésus est né à Bethléem», a déclaré le nouveau patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa. «C’est différent cette année parce que nous ne venons pas prier à l’église de la Nativité, nous ne pouvons pas nous réunir en famille, tout le monde a peur», a confié Jania Shaheen, présente avec son mari et ses deux enfants place de la Mangeoire devant la basilique construite là où serait né Jésus selon la tradition.

Jeudi soir à Bethléem, il n’y aura pas de messe en public, pas de cortèges de dirigeants palestiniens mais une messe de Noël réunissant uniquement le clergé et télédiffusée à travers le monde.

Passer les fêtes seuls

L’Allemagne a quant à elle été contrainte d’annuler ses célèbres marchés de Noël tandis qu’au Koweït, les églises ont été fermées jusqu’au 10 janvier malgré la présence d’une importante communauté chrétienne et alors qu’une campagne de vaccination y était entamée. La République du Congo-Brazzaville a annoncé un reconfinement le jour de Noël et le premier janvier, provoquant la colère des évêques.

Aux Philippines, certains ont choisi de passer les fêtes seuls en raison des risques dans les transports en commun. «Je vais commander de la nourriture, revoir de vieux films et passer un appel-vidéo avec ma famille», a confié Kim Patria, 31 ans, qui vit seule à Manille.

À Qamichli, dans le nord-est de la Syrie contrôlé par les forces kurdes, la population a ignoré la pandémie et a assisté en nombre à une cérémonie d’illumination d’un sapin dans un quartier chrétien. Dans la foule, il y avait plus de chapeaux de Noël que de masques, tandis que des forces de sécurité avaient été déployées pour l’occasion. Musulmans et chrétiens se sont mêlés pour danser la dabké sur des musiques traditionnelles devant l’arbre illuminé.

Des milliers de routiers européens ont pour leur part passé le réveillon dans des conditions sommaires, coincés autour du port de Douvres au Royaume-Uni, qui sort lentement de l’isolement entraîné par l’apparition sur son sol d’une nouvelle souche du virus.

3300 morts aux États-Unis

Aux États-Unis, où le Covid-19 continue de faire des ravages avec près de 3300 morts et de 223’000 cas confirmés en 24 heures, le réveillon de Noël est aussi marqué par la pandémie. Retranché dans son club de Mar-a-Lago, en Floride, le président sortant Donald Trump a posté ses vœux de fin d’année sur Twitter, au milieu de tweets dénonçant sans preuve des «fraudes» et une élection «truquée».

Dans un message enregistré en compagnie de Melania Trump, aux forts accents religieux, le milliardaire américain a salué le «miracle de Noël» que constitue à ses yeux le début de la campagne de vaccination qui, bien qu’elle accuse des retards dans le calendrier, a déjà permis d’injecter une première dose à un million d’Américains selon les autorités.