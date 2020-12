Jessie J se souviendra longtemps de son réveillon de Noël 2020: la malheureuse a été forcée de le passer à l’hôpital. Comme le rapporte le «Daily Mail», la chanteuse a révélé dans une story Instagram le 25 décembre 2020 qu’elle avait été atteinte de la maladie de Ménière, infection de l’oreille pouvant provoquer des crises d’étourdissements soudaines, des vertiges et des pertes d’audition. «Quand je me suis réveillée, j’ai eu l’impression d’être complètement sourde de l’oreille droite. Je n’arrivais plus à marcher droit», a-t-elle raconté à ses 9,4 millions d’abonnés.