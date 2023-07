À l’hôtel, lavez-vous les mains après avoir touché ces objets

«Pour la plupart d’entre nous, séjourner dans une chambre d’hôtel est attendu avec impatience puisque synonyme de vacances. Je suis microbiologiste, mon regard est un peu différent…», écrit Primrose Freestone, professeure associée au Département des sciences respiratoires de l’Université de Leicester, au Royaume-Uni, dans le magazine «Slate». En effet, les personnes ayant séjourné avant vous apportent leur lot de bactéries et de microbes, voire de punaises de lit, dans la chambre. Et même si celle-ci est nettoyée, il en reste peut-être, même si on ne les voit pas. Et ce n’est pas une question de prix: «Une chambre dans un établissement coté ne sera pas forcément moins sale.»

Attention aux poignées de portes

La scientifique rappelle qu’avant même d’entrer dans la chambre, la prudence reste de mise. En effet, les boutons dans les ascenseurs sont pressés par de nombreuses personnes, mais pas forcément lavés souvent. «Même chose pour les poignées de porte, qui peuvent être tout aussi contaminées si elles ne sont pas désinfectées régulièrement.» Puisque ce sont des objets que l’on est obligé de toucher, Primrose Freestone recommande de se laver les mains immédiatement après.

La salle de bains et les toilettes sont, elles, les pièces les plus sûres de votre chambre d’hôtel. Quelques précautions peuvent quand même être prises: laver le verre à dents, s’il n’est pas jetable, et les poignées avant de les utiliser.

Ne pas oublier les chaussettes et les lingettes désinfectantes

Concernant la literie, la microbiologiste met en garde contre les couvre-lits, pas changés aussi souvent que les oreillers et les draps. «Ces tissus peuvent devenir des réservoirs invisibles d’agents pathogènes – autant sinon plus qu’un siège de toilettes», avertit-elle. Outre le lit, il faut faire attention à tous les autres objets présents dans la chambre: le téléphone, la bouilloire, la machine à café, les interrupteurs, les rideaux ou la télécommande de la télévision. «Toutes ces surfaces ne sont pas toujours désinfectées entre les clients», précise-t-elle en ajoutant que les virus et les bactéries peuvent subsister jusqu’à plusieurs jours.