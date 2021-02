Antivaccins en Afrique : À l’image de l’Europe, le scepticisme gagne du terrain

La méfiance vis-à-vis des vaccins contre le Covid-19 est très présente en Afrique. Une enquête menée dans 18 pays estime que seules un quart des personnes interrogées disent avoir confiance en la médecine.

Une interview dans laquelle deux scientifiques français suggéraient en 2020 que les entreprises expérimentent leurs vaccins d’abord en Afrique a provoqué une levée de boucliers et contribué à raviver les craintes anciennes d’exploitation du continent par les Occidentaux.

En Afrique aussi, le scepticisme gagne la bataille de l’opinion au sujet des vaccins contre le Covid-19. Ceci sous l’effet d’une méfiance qui remonte loin, d’une communication qui laisse à désirer et de théories du complot.

Nourrie par les rumeurs proliférant sur les réseaux sociaux, une dynamique semblable à celle observée dans les pays occidentaux est à l’œuvre en Afrique, et les réticences sont plus fortes quand il s’agit du Covid-19 qu’envers d’autres vaccins, expliquent des experts interrogés par l’AFP.

Président tanzanien antivaccins

Parmi les facteurs, elle cite l’impopularité des gouvernements et la désinformation. Une théorie qui a trouvé une large audience veut par exemple que les vaccins aient été conçus pour stopper la croissance démographique africaine.

«Une escroquerie du gouvernement»

Ces pays africains sont pourtant en proie à une nouvelle vague de contaminations. Bien plus forte que la première, elle reste apparemment sans mesure avec celle qui est essuyée aux États-Unis ou en Europe.

Même refus à Kano, ville du nord du Nigeria, de la part de Zainab Abdullahi, 41 ans. «On entend des gens qui se sont fait vacciner dans les pays occidentaux et qui parlent de graves effets secondaires, mais ils veulent quand même nous vacciner», dit-elle.

Une personne sur quatre est confiante

«Heureux présage, tout de même»

Richard Mihigo, coordinateur du programme d'immunisation et du développement des vaccins au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, souligne qu’historiquement, le degré d’acceptation des vaccins est haut en Afrique et y voit un heureux présage. Mais il concède que les rumeurs se sont «répandues comme une traînée de poudre» en ligne et constituent un «vrai problème».