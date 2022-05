France: A l’ombre pour avoir visité les caves de grands restaurants

France : À l’ombre pour avoir visité les caves de grands restaurants

Dans l’est de la France, trois hommes avaient volé des centaines de bouteilles de grands crus dans des établissements renommés. Ils écopent d’un an à trois ans de prison. Le revendeur a aussi été condamné.

Quatre hommes ont été condamnés, mardi, à des peines de prison ferme par le Tribunal correctionnel d’Annecy (France) dans une affaire de vols de grands crus dans des restaurants, parmi lesquels l’auberge du Père Bise, deux étoiles au guide Michelin. L’établissement du chef Jean Sulpice, situé à Talloires, au bord du lac d’Annecy, avait été visité dans la nuit du 6 au 7 février 2018. Les malfaiteurs étaient repartis avec plus de 300 bouteilles de grands crus, d’une valeur d’environ 400’000 euros (un peu plus de 410’000 francs au taux de change actuel).

L’enquête, qui s’est notamment appuyée sur la vidéosurveillance et une surveillance téléphonique, avait permis d’effectuer des rapprochements avec d’autres vols similaires commis en Rhône-Alpes: six établissements ont été ciblés entre novembre 2017 et février 2018, principalement en Haute-Savoie, mais aussi en Isère et dans le Rhône.