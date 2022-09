Funérailles d’Elizabeth II : À Londres, certains fans campent dans la rue pour être aux premières loges

Malgré des températures très fraîches, les plus fervents fans d’Elizabeth II ont choisi de dormir dehors pour avoir la meilleure place pour assister, lundi, au cortège funèbre de leur reine.

Certains adorateurs de la reine Elizabeth II dorment dehors le long du parcours du cortège funèbre de la défunte souveraine, pour ne rien rater de cet événement historique. AFP

«La nuit a été fraîche mais ça vaut le coup»: comme Carole Budd, les plus fervents adorateurs d’Elizabeth II ont déjà planté leur tente dans le centre de Londres pour se trouver aux premières loges de ses grandioses funérailles. Cette maîtresse d’école de 65 ans campe en face de Westminster Hall, où est exposé au public le cercueil de la souveraine, et de l’abbaye de Westminster où se dérouleront ses obsèques nationales devant 2000 invités. Plus d’un million de personnes sont attendues lundi dans la capitale.

«J’ai assisté aux obsèques de Lady Di quand j’étais adolescente, juste devant l’abbaye de Westminster et l’atmosphère était incroyable», raconte, pour sa part, Magdalena Staples, 38 ans, qui fait partie du petit groupe de campeurs installé sur Parliament Square. «Je voulais que mes enfants vivent la même expérience», poursuit la mère de famille, venue spécialement avec ses enfants de 9 et 10 ans du Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre.

Des tentes au pied de Big Ben

La famille a été plusieurs fois délogée avant d’être enfin autorisée à poser ses affaires au pied de Big Ben. Elle aura dormi trois nuits dans une étroite tente bleu azur posée sur un bout de trottoir. À cet endroit, les tentes colorées sont tolérées, mais il est demandé aux campeurs de fortune de les replier la journée, pour ne pas encombrer la rue déjà bondée, détaillé un agent de police. Équipés de vêtements chauds et de thermos de café, les fans de la famille royale ont eu le temps de faire connaissance entre eux, et passent désormais le temps en partageant sucreries et souvenirs de leur défunte souveraine.

Faute de chambre d’hôtel, ils dorment sur une chaise pliante

Le long du Mall, avenue menant au palais de Buckingham où les tentes ne sont cette fois pas autorisées, Linda Keeble, 59 ans, dormira, avec son mari Ray, sur une simple chaise pliante pour être certaine de bien voir le cortège funèbre lundi. Le cercueil, sur un affût de canon, paradera à l’issue de la cérémonie jusqu’à Hyde Park où il sera transféré dans un corbillard pour rejoindre sa dernière demeure à Windsor, à l’ouest de la capitale. «Nous n’avons pas pu réserver de chambre d’hôtel donc nous passerons les deux prochaines nuits dehors. Nous avons prévu des habits de pluie et de nombreuses couvertures, et il y a des toilettes à côté», explique-t-elle, emmitouflée dans un épais gilet gris.

Le couple était déjà présent sur la célèbre avenue lors des jubilés de la reine et mariages royaux, mais cette fois, l’atmosphère est bien différente, relève Linda Keeble. La gorge nouée, elle souligne en les montrant du doigt, que les cordes suspendues au niveau des drapeaux qui surplombent l’artère sont de couleur noire, et non «or, blanc ou rouge» comme lors des autres cérémonies. «Cela prouve la solennité du moment», souligne-t-elle, deux jours avant que la reine entame son dernier voyage.