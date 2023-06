À Londres, Kevin Spacey est décrit comme un «harceleur sexuel»

Kevin Spacey a plaidé non coupable pour l’ensemble des douze charges retenues contre lui, incluant plusieurs actes d’agression sexuelle sur quatre hommes, entre 2001 et 2013.

Après la sélection du jury et l’énoncé des charges, mercredi, la parole était, vendredi matin, à l’accusation dans le procès contre Kevin Spacey. Accusé d’agressions sexuelles sur quatre hommes, l’acteur américain a été décrit comme un «harceleur sexuel». C’est «un homme qui ne respecte pas les limites ou l’espace personnel», qui «aime rendre les autres mal à l’aise, un harceleur sexuel», a affirmé la représentante du Crown prosecution Service (CPS), le Parquet britannique, Christine Agnew.

La star hollywoodienne a plaidé non coupable pour l’ensemble des douze charges retenues contre lui, incluant plusieurs actes d’agressions sexuelles sur quatre hommes, entre 2001 et 2013. Aucune des victimes présumées ne peut être identifiée, en vertu de la loi en Angleterre.

L’acteur, deux fois oscarisé pour ses rôles dans «American Beauty» et «Usual Suspects», est accusé d’avoir agressé sexuellement trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu’il était directeur du théâtre londonien Old Vic.