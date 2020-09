Mode : À Londres, une Fashion week discrète accessible en ligne

Mis à part une poignée de défilés «physiques», la Fashion week de Londres, qui début jeudi avec Burberry, s’est déplacée sur internet à cause de la pandémie.

Sans les journalistes ni les acheteurs du monde entier, la Fashion Week de Londres, qui s’ouvre jeudi avec un défilé Burberry, sera à la fois plus intime mais plus ouverte, avec des contenus accessibles en ligne.

D’habitude les marques rivalisent d’ingéniosité pour dénicher les lieux les plus extravagants pour des défilés époustouflants. Les VIP s’y pressent tandis que les influenceurs se font photographier dans les rues adjacentes.

Mais en ces temps de restrictions imposées par la pandémie de nouveau coronavirus, qui a fait plus de 41’600 morts au Royaume-Uni, la mode s’est déplacée sur internet et la rédactrice en chef d’«Elle UK», Farrah Storr, s’apprête à regarder le défilé Burberry «à la maison, dans (son) jogging en cachemire» a-t-elle écrit dans le «Daily mail».

«Au premier rang, ce sera simplement moi et mes deux chiens regardant des vêtements que j’espère les gens pourront porter dans six mois» s’est-elle désolée dans le «Daily Mail».

Seule une poignée de défilés «physiques» seront organisés tandis que 80 designers présenteront leurs collections jusqu’à mardi, certains via des présentations sur rendez-vous et la majeure partie à travers des vidéos postées sur le site internet de la Fashion week. Parmi les créateurs qui osent le défilé avec public, distanciation physique à la clé, le Turc installé à Londres Bora Aksu, l’as du tricot de luxe Mark Fast et la marque chinoise PRONOUNCE.