Diplomatie: A l’ONU, la crainte des divisions face à une avalanche de crises

Diplomatie : À l’ONU, la crainte des divisions face à une avalanche de crises

«La crise du pouvoir d’achat se déchaîne, la confiance s’effrite, les inégalités explosent, notre planète brûle» et malgré tout, «nous sommes bloqués par un dysfonctionnement mondial colossal», a déploré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres en ouvrant cette semaine de haut niveau de l’Assemblée générale, qui a repris en personne après deux années marquées par le Covid-19. «Ces crises menacent l’avenir même de l’humanité et le destin de la planète», a-t-il estimé. «Ne nous berçons pas d’illusion (…) Un hiver de grogne mondiale se profile à l’horizon.»

Mais les pays du Sud s’agacent de plus en plus du fait que les Occidentaux focalisent leur attention sur l’Ukraine. Alors Américains et Européens ont notamment appelé à faire plus pour la sécurité alimentaire, conséquence de cette guerre dont souffre toute la planète et en particulier les pays les plus pauvres.