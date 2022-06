Diplomatie: A l’ONU, la Turquie prend son nom turc «Türkiye»

Diplomatie : À l’ONU, la Turquie prend son nom turc «Türkiye»

Aux Nations Unies, la Turquie se fait dorénavant officiellement appeler dans toutes les langues par son nom turc «Türkiye» et non plus «Turkey» trop connoté en anglais, une volonté du président Erdogan.

Le président Erdogan à Ankara le 1er juin 2022. AFP

«Le changement est immédiat», a indiqué jeudi à l’AFP Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Le diplomate a précisé que c’est un courrier officiel d’Ankara reçu au siège des Nations Unies à New York mercredi 1er juin qui a aussitôt officialisé le changement de nom de la Turquie.

Mardi, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu s’était affiché sur son compte Twitter, signant cette lettre adressée au secrétaire général de l’ONU et réclamant que «le nom de notre pays à l’ONU, en langues étrangères, soit enregistré comme ‘Türkiye’».

Ankara demande ainsi à ne plus être appelée «Turquie» en français et surtout «Turkey» en anglais, qui signifie aussi «dinde», et qui pouvait donc revêtir une connotation négative.

«Sauvegarde du respect international»

Le chef de la diplomatie turque a fait référence dans son tweet à la volonté du président Erdogan, depuis fin 2021, d’«augmenter la valeur de la marque de notre pays». De fait, en matière économique, Ankara souhaite depuis quelques années imposer à l’international la marque «made in Türkiye» aux dépens de «made in Turkey».

«Certains peuvent trouver ce changement de nom idiot, mais cela place Erdogan dans le rôle du protecteur et de la sauvegarde du respect international à l’égard du pays», analyse Mustafa Aksakal, professeur d’histoire à l’université Georgetown de Washington, cité jeudi par le «New York Times».

Le journal rappelle qu’en juin 2023, après 20 ans de pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, la Turquie tiendra une élection présidentielle et qu’elle célébrera également le centenaire de sa fondation après le démantèlement de l’Empire ottoman.