Crise au Bélarus : À l’ONU, l’opposante Tikhanovskaïa appelle à une «réaction ferme»

L’ONU a demandé ce vendredi un rapport sur la situation au Bélarus à la Haut-commissaire aux droits de l’homme Michelle Bachelet en réponse notamment à l’appel de l’opposante Svetlana Tikhanovskaïa d’obtenir «une attention internationale immédiate».

La principale opposante bélarusse, Svetlana Tikhanovskaïa, n’aura pas été entièrement entendue sur l’appel à la «réaction la plus ferme» aux abus dans son pays. Mais malgré des tentatives d’atténuation, le scénario d’un rapport a été voté vendredi à l’ONU à Genève.

«Nos demandes sont simples», a dit Svetlana Tikhanovskaïa. «Nous demandons de cesser immédiatement les violences contre des citoyens pacifiques. Nous demandons de libérer immédiatement tous les détenus politiques». «Nous demandons d’autoriser une mission internationale de suivi» et des «élections libres et équitables», a encore ajouté l’opposante qui n’aura pas été entendue sur cette première requête.

De son côté, la Haute commissaire adjointe de l’ONU Nada al-Nashif aux droits de l’homme a de nouveau appelé les autorités à honorer leurs obligations internationales. Elle s’est dite inquiète des nombreux cas présumés de torture et a demandé au gouvernement de mettre un terme aux violations.

La Suisse veut des investigations

Des appels également lancés par la Suisse qui a, elle, condamné l’usage excessif de la force et des «nombreuses arrestations et détentions arbitraires». Berne est «très inquiète» de la «violente répression» et les accusations de torture sont «alarmantes», a estimé l’ambassadeur suisse à l’ONU à Genève Jürg Lauber. Il a également condamné les coupures internet.