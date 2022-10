Diplomatie: A l’ONU, l’Ukraine accuse la Russie d’être un «Etat terroriste»

Diplomatie : À l’ONU, l’Ukraine accuse la Russie d’être un «État terroriste»

L’Ukraine a accusé lundi à l’ONU la Russie d’être un «État terroriste» pour avoir tué des civils en frappant massivement Kiev et des grandes villes, des bombardements dénoncés par les Nations Unies et l’Occident.

Mais ce sont les frappes de lundi matin qui ont dominé la réunion et les deux pays en guerre ont croisé le fer devant les Nations Unies. «La Russie a encore une fois prouvé qu’elle était un État terroriste que l’on doit dissuader de la plus forte des manières», a martelé l’ambassadeur ukrainien à l’ONU Sergiy Kyslytsya.

«Brutalité absolue»

Le président américain Joe Biden s’est insurgé contre la «brutalité absolue» de son homologue russe, tandis que la diplomatie européenne a dénoncé des «attaques barbares». Les services de secours ukrainiens ont fait état d’un bilan provisoire de 11 morts et 89 blessés à travers le pays mais l’ambassadeur Kyslytsya a parlé de 14 civils tués et 97 blessés.

Annexions «illégales»

Le projet de texte vu par l’AFP condamne les annexions «illégales» des régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson après des «prétendus référendums» et souligne que ces actions n’ont «aucune validité» au regard du droit international. Il appelle également à ce que personne ne reconnaisse ces annexions et réclame le retrait immédiat des troupes russes d’Ukraine.

«Escalade dangereuse»

«Cela va être dur»

«Cela va être dur. La résolution contre l’annexion de la Crimée en 2014 avait recueilli une centaine de votes. Je pense qu’on en aura plus cette fois», a confié un responsable européen, tablant sur 100 à 140 voix pour. Les deux premières résolutions de l’Assemblée générale contre l’invasion russe en mars avaient recueilli 141 et 140 voix pour, cinq contre (Russie, Bélarus, Syrie, Corée du Nord et Érythrée) et entre 35 et 38 abstentions.