Environnement: A l’ONU, nouvelle avarie pour le traité destiné à protéger la haute mer

Environnement : À l’ONU, nouvelle avarie pour le traité destiné à protéger la haute mer

L’appel de Greenpeace à New York le 14 août dernier.

Après deux semaines de négociations, les États membres de l’ONU se sont séparés vendredi sans parvenir à finaliser le traité pour protéger la haute mer, plusieurs contentieux majeurs restant à dépasser pour accoucher de cet accord crucial pour l’océan, trésor fragile et vital pour l’humanité.

Après plus de 15 années de discussions informelles puis formelles pour élaborer un texte contraignant visant à sauvegarder cette vaste zone qui couvre près de la moitié de la planète, cette 5e session devait être la dernière – comme devait déjà l’être la 4e, en mars. Mais, malgré des discussions qui ont débordé dans la soirée de vendredi, cela n’a pas suffi. «Nous n’avons jamais été aussi proches de la ligne d’arrivée dans ce processus», a relevé la présidente de la conférence Rena Lee, relevant d’«excellents progrès».

Des progrès jugés «encourageants»

Greenpeace s’est montré plus sévère, accusant notamment les États-Unis et les pays de la Coalition pour une haute ambition, emmenées par l’UE, d’avoir attendu le dernier moment pour faire preuve de cette ambition «autoproclamée». Trop tard: «Le temps est écoulé», a dénoncé Laura Meller, responsable Océans de l’ONG. «Pendant que les pays continuent à parler, les océans et ceux qui en dépendent souffrent», a-t-elle ajouté dans un communiqué.