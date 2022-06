Proche-Orient: A l’ONU, pressions sur Moscou pour prolonger l’aide humanitaire en Syrie

Proche-Orient : À l’ONU, pressions sur Moscou pour prolonger l’aide humanitaire en Syrie

L’ONU espère renouveler d’un an l’autorisation d’utiliser le dernier point de passage à la frontière syro-turque, qui expire le 10 juillet prochain.

«J’appelle instamment les membres du Conseil à maintenir le consensus sur l’autorisation des opérations transfrontalières, en renouvelant la résolution 2585 pour une période supplémentaire de 12 mois». «C’est un impératif moral de répondre à la souffrance et à la vulnérabilité de 4,1 millions de personnes dans la région qui ont besoin d’aide et de protection», a-t-il plaidé.

Région d’Idleb

«Réponse durable»

«La Syrie a besoin d’autant d’aide que possible, le plus rapidement possible», a ajouté pour sa part la diplomate norvégienne, dans une déclaration conjointe avec l’ambassadrice d’Irlande, Geraldine Byrne Nason. À l’ONU, ces deux pays sont en charge des négociations sur le mécanisme transfrontalier. Washington a également évoqué une possible participation accrue à des projets de réhabilitation en Syrie.

Centaines de camions

Émirats arabes unis et Chine ont aussi parlé de pousser les projets de réhabilitation. On ne «parle pas assez» de ces derniers, a cependant asséné l’ambassadeur russe adjoint à l’ONU, Dmitry Polyanskiy. La Russie est «convaincue» que l’aide humanitaire à destination de «toutes les régions de Syrie» est possible via Damas sans utiliser le dispositif transfrontalier, a-t-il insisté, en accusant les sanctions internationales de favoriser la dégradation humanitaire en Syrie.