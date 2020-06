États-Unis

À Los Angeles, «rien n’a changé» depuis Rodney King

Pour la population noire de Los Angeles, les manifestations actuelles ont réveillé le douloureux souvenir des émeutes raciales de Watts en 1965 et celles de 1992, après l’acquittement de policiers blancs pour le passage à tabac de Rodney King.

«Nous sommes fatigués»

Experts et militants relèvent toutefois un changement notable en 2020: les manifestations débordent largement les seules populations noires et leurs quartiers. Ils sont aussi bien mieux organisés grâce à l’émergence du mouvement Black Lives Matter.

Acteurs extérieurs

«Mais cela fait tout aussi mal», souligne M. Jones, et cela n’empêche pas de nombreux jeunes du voisinage d’aller exprimer leur colère ailleurs, jusque dans des zones touristiques et huppées comme Beverly Hills et Santa Monica. Ils y ont retrouvé des manifestants qui ne sont ni noirs ni pauvres, mais tout aussi excédés par les discriminations raciales et les violences policières.