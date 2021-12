À l’ouest de New York, rien de bien nouveau

Et voilà que 60 ans plus tard Steven Spielberg refait, en mode copier-coller, le même film, la même mouture d’un «Roméo et Juliette» des années 50. N’était le mièvre Ansel Elgort dans le rôle de Tony et une Rachel Zegler trop haut perchée dans celui de Maria, on applaudirait à ces joutes dansées souvent magistralement qui feront découvrir aux moins de 20 ans (et quelques…) l’univers de «West Side Story». Mais malgré la manière propre à Spielberg de sculpter l’ombre et la lumière, malgré le mordant d’Ariana DeBose, ce remake ne sublime pas le sublime original. De là à dire qu’il est inutile…