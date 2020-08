France

A Lourdes, «effondrée», c’est le pèlerin qui manque

A quelques jours de la fête de l’Assomption, date clé du calendrier religieux, les rues du centre de pèlerinage catholique du sud de la France, sont pratiquement désertes.

Commerçant depuis plus de 25 ans, David Carpènes affirme n'avoir «jamais vu ça». «D'habitude, aux mois de juillet et d'août, c'est bondé de monde. Là, il n'y a personne», poursuit-il. Au mois de septembre, «j'ai deux solutions. Soit je dépose le bilan, soit je me mets dans la rue et je fais la manche. Je ne peux plus vivre», se lamente-t-il.