Sandwich de luxe : À Lucerne, le hot dog «le plus cher du monde» vendu 250 francs

Le sandwich proposé à un prix exorbitant figure à la carte d’une guinguette dans un marché de Noël lucernois. Le mets est composé de truffe d’Alba, de champagne et de bœuf de Kobe.

Le fameux hot dog «le plus cher du monde».

Non, vous ne rêvez pas, il ne s’agit pas d’une virgule oubliée par erreur. Si vous allez vous balader au Rudolfs Weihnachtsmarkt (marché de Noël), à Lucerne, vous pourrez tomber sur la carte des menus annonçant un hot dog à 250 francs, vanté comme étant «le plus cher du monde». Le stand appartient au restaurateur zurichois Happy Souls, spécialisé dans la «street food», rapporte ce lundi «Blick».

La recette est composée de produits rares et onéreux comme la truffe blanche d’Alba et le bœuf de Kobe. Le tout est arrosé de champagne. Le mets a déjà attiré l’attention de plusieurs médias, dont la chaîne anglophone «CNNMoney Switzerland». Ce hot dog de luxe est proposé depuis plusieurs années par le même restaurateur au même prix, précise «Blick». Le quotidien ajoute que, en plus d’une addition salée, il faut aussi s’armer de patience pour déguster le hot dog. La préparation dure environ quarante minutes.