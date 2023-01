Allemagne : À Lützerath, la police encercle les derniers militants anticharbon

Le camp de militants anticharbon opposés à l’extension d’une mine de lignite à ciel ouvert, dans l’ouest de l’Allemagne, a été totalement encerclé, mercredi, par la police, qui procède à l’évacuation progressive des lieux. Les forces de l’ordre s’attendent à une forte résistance des activistes qui occupent depuis deux ans l’ancien village de Lützerath, devenu un symbole pour les défenseurs du climat et les opposants aux énergies fossiles.

Comme attendu, les policiers ont déclenché, ce mercredi, une nouvelle phase de leur intervention, encerclant totalement le site et pénétrant à l’intérieur du campement où 200 personnes, selon l’AFP, se sont réfugiées dans des cabanes et autres installations construites dans les arbres.

Une barrière métallique a commencé à être installée autour de l’ancien village pour en fermer l’accès, tandis que des centaines d’agents en gilet jaune et des policiers formaient un cordon humain. L’opération d’évacuation «pourrait durer plusieurs semaines», a indiqué le service de presse de la police, qui a fait venir des unités de toute l’Allemagne.

«Abstenez-vous de lancer des cocktails Molotov!»

L’ambiance était calme, mercredi matin, selon les journalistes présents. «Abstenez-vous immédiatement de lancer des cocktails Molotov. Adoptez un comportement pacifique et non violent!» a cependant tweeté la police, à l’adresse des occupants.

Quelques dizaines d’entre eux ont été sortis, évacués du périmètre du camp par la police. Pour les autres, il s’agit de rester en hauteur le plus longtemps possible, a indiqué Mara Sauer, chargée de la communication des militants. Accrochés à des câbles, humides à cause de la pluie, les occupants se déplacent d’arbre en arbre, au-dessus des forces de police. Au sol, des militants se sont enchaîné un bras à un baril de béton.