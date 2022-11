Allemagne : A Lützerath, les militants anti-charbon campent dans les arbres 

Allemagne : À Lützerath, les militants anti-charbon campent dans les arbres

«Stop au charbon»

Dans leurs cabanes de bois et de tôle suspendues aux arbres, ces militants se disent capables de tenir plusieurs semaines si les forces de l’ordre décident de les expulser pour permettre l’extension de la mine à ciel ouvert dont la fosse béante s’étend au pied de leur campement. Quand surviendra ce qu’ils nomment «le jour X»? Nul ne le sait, mais tous s’y préparent alors que l’Allemagne a besoin de charbon pour alimenter les centrales dont elle a dû prolonger le fonctionnement afin de compenser la raréfaction du gaz russe . Et d’éviter le black-out cet hiver.

Symbole de la lutte contre les énergies fossiles, Lützerath, dans l’ouest de l’Allemagne , a accueilli samedi plus d’un millier de manifestants anti-charbon selon les organisateurs, exigeant aussi plus d’ambition de la part des responsables internationaux réunis à la COP27 sur le climat , en Egypte. De nombreux manifestants s’étaient maquillé le visage avec l’inscription «Stop au charbon». Une vaste croix jaune, symbole de l’opposition au charbon, a été déployée au sol.

Trahis

Même si RWE, longtemps l’un des plus gros émetteurs de CO2 d’Europe, a aussi annoncé vouloir arrêter la production d’électricité au charbon d’ici 2030 dans le bassin minier rhénan, avançant de huit ans ses plans, les militants ne décolèrent pas. «Si RWE exploite les tonnes de charbon sous Lützerath, l’Allemagne violera forcément l’accord de Paris à cause des émissions de carbone de la mine. Le village n’est donc pas qu’un symbole, c’est un point critique dans la lutte contre le réchauffement», pense Alma. De l’autre côté de la route, fermée par RWE, la mine s’ouvre au bord d’un précipice. Sur ses dunes de sable or et noir, les excavatrices creusent plus profondément. Le charbon dans les sols voisins sera «nécessaire dès 2024» pour approvisionner les centrales, alors que les autres mines de la région ferment, assure l’exploitant.