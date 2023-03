Football: A Lugano, la victoire échappe encore à Servette

Il faut dire que Servette n’a pas eu non plus des tonnes d’occasions dans ce match qu’il a essentiellement joué en transition, laissant la balle à Lugano le plus clair du temps (plus de 60% de possession tessinoise). Il faut signaler celle du quart d’heure, où bien trouvé par Bedia, Miroslav Stevanovic a piqué le ballon au-dessus du portier Osigwe, mais aussi par-dessus la barre.