Coupe du monde: Mbappé touche plus de ballons que 9 équipes

Elle émane d’Opta et démontre que Mbappé a touché, à titre individuel, plus de ballons dans la surface adverse que neuf équipes présentes au Qatar jusque-là. Ainsi, après 180 minutes de jeu, fait-il mieux que le Costa Rica, le Qatar, le Maroc, l’Australie, les Pays-Bas, le Mexique, le Ghana, la Belgique et la Suisse. Concernant cette dernière, on a, il est vrai, rarement vu un attaquant helvétique devant le gardien brésilien.