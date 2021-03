Mobilité : A l’usage, les autos électriques sont moins chères

Selon une étude du TCS, les coûts totaux d’un véhicule électrique, sur dix ans, sont inférieurs à ceux d’un véhicule classique diesel ou essence.

Les coûts kilométriques moyens d’une voiture ont diminué d’un centime par rapport à l’année précédente et se situent à 70 cts/km selon le calcul 2021 du TCS. Pour la deuxième fois, le TCS a pris en compte non seulement le coût moyen par kilomètre mais aussi le coût total des cinq voitures à moteurs thermiques et électriques les plus vendues en Suisse en 2020. Verdict: le faible coût du carburant et des services compensent le prix d’achat élevé des voitures électriques neuves, malgré une augmentation du coût de l’électricité et une diminution du prix des carburants fossiles en 2020. Le modèle le plus économique testé étant la Renault Zoe R135 Intens électrique.