Tessin – A l’USI, la session d’hiver des examens en présentiel fait débat

Session d’hiver en présentiel dans les unis romandes

Les universités de Suisse romande ont aussi décidé de tenir leur session d’hiver des examens en présentiel. Dans un communiqué, l’UNIL a annoncé que «la session d’examens d’hiver se déroulera en présentiel». À l’EPFL, «le port du masque sera obligatoire durant les examens en présentiel et lors de tout déplacement sur le site». Fribourg et Neuchâtel ont aussi opté pour le présentiel et la règle des «3G». L’UNINE assure qu’il «n’y aura pas d’échec pour les étudiants présentant un document attestant de l’impossibilité de se présenter à un examen à cause du coronavirus». Enfin, l’UNIGE a annoncé que les examens se feraient sur place, sans pass mais masqué.