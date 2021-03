France : À Lyon, le menu unique sans viande est maintenu à la cantine

Parents d’élèves, syndicat agricole et élus de droite contestaient la décision d’imposer un repas végétarien aux écoliers. La justice les a déboutés.

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté vendredi les requêtes de parents d’élèves, d’un syndicat agricole et d’élus municipaux de droite qui contestaient la décision de la mairie écologiste de Lyon d’imposer des menus sans viande dans les cantines en raison de la crise sanitaire.

Le recours en urgence devant la justice administrative se fondait sur un arrêté de 2011 fixant les règles nutritionnelles dans la restauration scolaire, selon lequel «au moins quatre repas», sur vingt consécutifs, doivent être servis «avec, en plat protidique, des viandes non hachées de bœuf, veau, agneau ou des abats de boucherie».

«La décision rejette le recours uniquement sur la question de l’urgence en considérant que la mesure ne s’appliquera que jusqu’au 9 avril», indique Maëlle Comte, avocate de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et de parents issus des neuf arrondissements de Lyon.

Simplifier le service

Servi depuis le 22 février et au moins jusqu’aux vacances de Pâques, le menu unique sans viande – mais incluant œufs et poisson – a créé la polémique jusqu’au sein du gouvernement.

Le recours temporaire au menu unique sans viande, présenté comme «le plus petit dénominateur commun» entre les goûts, les habitudes ou les interdits alimentaires des enfants, visait à simplifier le service.

Violation du principe de laïcité

«Finalement, le menu sans viande est privilégié car c’est celui qui respecte le mieux les convictions religieuses, philosophiques et idéologiques. C’est une violation du principe de neutralité du service public et de la laïcité», estime Me Comte. «Nous serons très vigilants à ce que cette situation ne perdure pas au-delà du 9 avril» (date des vacances de Pâques dans l’académie de Lyon), affirme l’avocate.