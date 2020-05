Football

Parker: «L'OL doit être reconnu à l'international»

L'ex-star de NBA Tony Parker, qui pourrait remplacer Jean-Michel Aulas à la présidence de l'Olympique Lyonnais, a déjà des idées pour le développement du club.

L'annonce avait été faite début février et depuis, JMA est allé plus loin en imaginant de passer le relais à Parker.

Affection réciproque

«J'ai une grande affection pour lui et tout ce qu'il représente. Si le jour où je souhaite passer la main, ça peut se faire avec une forme de transmission professionnelle, mais aussi affective, ça peut être top», avait-il déclaré à L'Équipe début avril.

«Je le dis par transparence et parce que ça me paraît évident. Je ne le dis pas parce que j'ai une idée derrière la tête et que j'en ai parlé avec Tony. Il n'y a aucune décision de prise ni de son coté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires», avait-il ajouté, précisant qu'il comptait partir autour de ses 75 ans, soit d'ici quatre ou cinq ans.