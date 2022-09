Le roi Charles III fait sa toute première allocution télévisée

Décès d’Elizabeth II : «À ma maman chérie, je veux simplement dire ceci: merci»

Dans sa toute première allocution en tant que roi, Charles III a rendu un touchant hommage vendredi à la reine Elizabeth II et promis, comme elle, de servir les Britanniques toute sa vie.

La première allocution royale de Charles III a été suivie en direct dans tout le pays, comme ici dans un pub de Londres. AFP

Charles III a promis vendredi, dans sa première allocution télévisée en tant que souverain, de servir les Britanniques toute sa vie, comme sa mère Elizabeth II l’avait fait à son 21e anniversaire. Charles, 73 ans, sera officiellement proclamé roi samedi, après la mort jeudi de la reine d’Angleterre qui ouvre une nouvelle époque pour la monarchie britannique.

«Comme la reine l’avait fait avec un dévouement inébranlable, je m’engage moi aussi solennellement maintenant, tout au long du temps restant que Dieu m’accorde, à défendre les principes constitutionnels qui sont au cœur de notre nation», a déclaré le nouveau monarque, sur un ton sobre et confiant, depuis le palais de Buckingham.

Elizabeth II, une «inspiration» et un «exemple» pour lui

Vêtu d’un costume noir, Charles III a rendu hommage à «la vie de service» de sa mère, décédée à 96 ans, à son «amour de la tradition», son «adhésion sans crainte au progrès», mais aussi à sa «chaleur et son humour». Il a qualifié Elizabeth II, qui a régné 70 ans et 7 mois, d’«inspiration et d’exemple» pour lui et sa famille. Dans un hommage émouvant, il a remercié sa «maman chérie».

Le roi a annoncé que William serait le nouveau prince de Galles, le titre de Charles avant son accession au trône. Dès ce premier discours, le souverain a aussi exprimé son «amour» pour son fils Harry et son épouse Meghan, dont la rupture avec la monarchie pour s’installer en Californie a ébranlé la famille royale. Et il a souligné «le loyal service public» de son épouse Camilla, désormais reine consort, et son «dévouement inébranlable sur lequel je compte tant».

Bain de foule et baiser

Revenu d’Écosse vendredi en début d’après-midi, Charles III, accompagné de Camilla, a longuement salué la foule à Buckingham. Souriant, il a serré les mains de dizaines de personnes à sa descente de voiture, des milliers de personnes ayant afflué depuis l’annonce de la disparition de la reine. Une femme a même osé lui déposer un baiser sur la joue. Une autre lui a offert une rose rouge. Puis le roi est entré à pied dans le palais, où il a eu sa première audience avec la Première ministre Liz Truss.

Elizabeth II est décédée jeudi «paisiblement» dans son château de Balmoral en Écosse. Le roi a fait savoir que le deuil royal – qui concerne la famille, le personnel et les représentants de la maison royale – durerait jusqu’à sept jours après les funérailles de la reine, dont la date n’a pas été confirmée, mais qui devraient avoir lieu le 19 septembre. Les résidences royales resteront fermées jusqu’après ces funérailles et les drapeaux y seront en berne. Le deuil national, décrété par le gouvernement, doit lui durer jusqu’au jour des funérailles.

Le plus vieux monarque du pays à entrer en fonction

Le nouveau roi Charles devient le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Il est infiniment moins populaire que sa mère, qui avait su maintenir le prestige de la monarchie, ne donnant aucune interview et gardant ses opinions pour elle. Il accède au trône dans une période difficile, le Royaume-Uni étant confronté à la pire crise économique de ces 40 dernières années, alors que quatre Premiers ministres se sont succédé en six ans.

Le Royaume est aussi secoué par des dissensions internes, entre les suites du Brexit, les velléités d’indépendance et les tensions en Écosse et en Irlande du Nord. Dans les ex-colonies britanniques restées des royaumes, les critiques se font aussi vives sur le passé colonialiste et les velléités républicaines se renforcent.