Football – A Marbella, l’équipe de Suisse pose les bases de son année

Il y a une ligne à tracer. Et son point de départ se situe à Marbella. L’année de l’équipe de Suisse a débuté hier en Andalousie, et elle doit se terminer le plus tard possible, à la fin du mois de décembre, au Qatar. Voilà probablement le discours que tiendra Murat ­Yakin à son équipe, en ce début de semaine de préparation.