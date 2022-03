Football – A Marseille, Bâle perd mais s’en sort bien

Le FC Bâle peut encore rêver à une qualification pour les quarts de finale de cette “C4” et c’est déjà un petit miracle en soit, au vu du match aller au Stade Vélodrome de ce jeudi. Le but inscrit par Esposito à un peu plus de 10 minutes de la fin de la rencontre lui ouvre des perspectives inattendues au vu du déroulement des opérations.

L’arrière-train de Tavares sauve sur la ligne

Guendouzi, Gerson, Ünder... Tous ont eu d’énormes possibilités d’aggraver encore la marque. Et quand ce n’est pas le pied de Pelmard à un mètre de son but ou l’arrière-train de Tavares sur la ligne fatidique qui se sont mis en travers du chemin des Marseillais, c’est le poteau qui a repoussé les tirs d’Ünder et de Milik aux 9e et 61e minutes.