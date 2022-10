Mondial au Qatar: À Martigny, la seule fan zone qui résiste

«Prendre en otage les amoureux du ballon rond pour dénoncer les dérives de cet événement ne nous semblait pas le bon chemin à prendre.» La présidente de Martigny Anne-Laure Couchepin défend dans «Le Nouvelliste» de mercredi la décision de la Municipalité d’accorder une aide de 30 000 francs pour soutenir de la fan zone prévue pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. En Valais c’est la seule manifestation de ce genre qui a résisté aux critiques et aux économies d’énergie.

«Plus simple de ne rien faire»

La fan zone est organisée au Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny (CERM) par le club de football du Martigny-Sports: «Pour éviter toutes critiques, aujourd’hui, ajoute la présidente Couchepin, il est plus simple de ne rien faire. L’exécutif n’a pas voulu aller dans cette posture». Et de rappeler que la ville soutient le club depuis plusieurs années pour ses fan zones, que ce soit pour l’Euro ou pour le Mondial.