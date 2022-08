Alpine A110 S: A mesure qu’on avance dans le parcours, le sourire s’agrandit

Quand Hannibal a traversé les Alpes à dos d’éléphant par le Val d’Isère au IIème siècle avant Jésus-Christ, il s’agissait d’une véritable prouesse tactique et logistique pour l’époque. Quelque 2000 ans plus tard, en 1800, Napoléon a fait de même, mais à cheval.

Aujourd'hui, traverser les Alpes est plus un plaisir qu’une épreuve pour celui ou celle qui aime rouler: c'est pourquoi ce sont surtout les motards et les fans de mécanique qui empruntent l’itinéraire de la route des Grandes Alpes pour rejoindre la Côte d'Azur. Et comme peu de voitures sont aussi prédestinées à ce road trip que la nouvelle Alpine A110 S, orange vif et dotée du kit Aéro, pour emprunter l'une des plus belles routes des Alpes, le choix pour cette virée est vite fait.

300 ch pour 1100 kilos

En effet, la version haut de gamme de l’Alpine A110 S est plus puissante que jamais et développe désormais 300 ch. Avec un poids d’environ 1100 kilos, elle est moins lourde que la plupart de ses concurrentes et, avec ses 4,18 mètres de long et 1,79 mètre de large, elle est très compacte, ce qui lui permet d’affronter des voitures de sport plus puissantes et même des motos, dans les virages.

Coucher de soleil à 2800 mètres d’altitude: l’Alpine A110 S sur le Col de la Bonette, le col des Alpes le plus haut d’Europe. Michael Lusk Sur la route, des paysages de rêve comme ceux du Col d’Izoard. Michael Lusk À plusieurs reprises, l’itinéraire mène à bien plus de 2000 mètres. Michael Lusk

Mais l’Alpine surprend également par son confort et se montre idéale pour partir en voyage: les sièges sport sont toujours aussi confortables, même après un road trip de 1000 kilomètres, et les deux coffres, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, sont amplement suffisants pour une échappée à deux d’une semaine, à condition de ne pas emporter une énorme valise avec soi.

On avale des virages jusqu’à atteindre 2800 mètres d’altitude

En fait, ce qui importe dans une Alpine, c’est la conduite. Idéalement, dans les virages, sur circuit ou dans la montée des cols. Nous optons pour la seconde option et incluons dans notre road trip vers la Méditerranée le plus grand nombre possible de cols, y compris, il va sans dire, le plus haut d’Europe. La route serpente jusqu’au Col de la Bonette, à 2802 mètres d’altitude et à chaque virage, le sourire s’agrandit. La boîte de vitesses à double embrayage et sept rapports fait qu’il y en a toujours un adéquat.