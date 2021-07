Mexique : À Mexico, être porteur du Covid ou du sida peut valoir la prison

En juin, un homme considéré comme un «danger contagieux» est resté une semaine en prison et son portrait a été diffusé à travers la capitale du Mexique.

En juin, alors que la ville de Mexico se parait de banderoles arc-en-ciel pour célébrer diversité et inclusion sexuelles, un homme considéré comme un «danger contagieux» était jeté en prison. Tel a été pendant une semaine le sort de Juan N., ainsi identifié par le Parquet, et dont le portrait a été diffusé en photo et en vidéo à travers la capitale du Mexique. Son crime: être séropositif et ne pas en avoir informé au préalable une ancienne compagne.