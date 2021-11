COP26 – A mi-parcours, la COP26 partagée entre louanges et désillusions

COP26 : À mi-parcours, la COP26 partagée entre louanges et désillusions

Des progrès mais peut mieux faire: c’est l’atmosphère qui domine à l’issue de la première semaine de la conférence sur le climat de Glasgow.

«Je n’ai jamais, dans les premiers jours d’une COP, compté autant d’initiatives et autant d’argent mis sur la table», a-t-il commenté. Et «la majorité des pays du G20 ont de véritables plans […] qui garderont l’objectif de +1,5 °C à portée si ces plans sont appliqués. Cela change la donne». À l’opposé, la militante suédoise Greta Thunberg: «La COP26 est un échec», a-t-elle déjà jugé vendredi devant des milliers de jeunes qui ont défilé dans Glasgow.

Beaucoup de progrès, mais pas assez

Qui pouvait ainsi imaginer que la Chine, puis l’Inde, s’engageraient à la neutralité carbone? Leur objectif est toutefois plus lointain que la date de 2050 prônée par les scientifiques pour espérer limiter le réchauffement à +1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris.

Ces estimations n’ont pas encore été mises à jour, mais selon diverses analyses préliminaires d’autres experts, si et seulement si toutes les nouvelles promesses étaient effectivement remplies, on pourrait limiter le réchauffement un peu au-dessous de +2 °C, peut-être 1,8 °C, selon le calcul le plus optimiste.