Football : À Milan, le Conte est bon

L’entraîneur Antonio Conte, plus gros salaire de l’Inter Milan, a justifié l’investissement consenti en ramenant, en deux saisons seulement, les Nerazzurri au sommet de la Serie A.

Une zone de guerre

Avec ses joueurs comme avec ses dirigeants, l’entraîneur au regard clair reconnaît volontiers être un «marteau», et même ces derniers temps un «marteau pneumatique». Pour faire entrer dans les têtes une culture de l’excellence, de l’effort et de la «gagne», un peu oubliée à l’Inter où l’armoire à trophées prenait la poussière depuis une décennie.

Équipe à son image

La première saison a été celle des promesses avec une deuxième place en Serie A derrière la Juve et une finale de Ligue Europa perdue d’un rien contre Séville (2-3). La seconde celle de la consécration avec ce 19e scudetto, décroché par une équipe à l’image de son entraîneur, devenue au fil des matches de plus en plus compacte et aimantée par la victoire.