Caserne de Sand-Schönbühl (BE)À moitié nues et humiliées par leur sergente à l’armée

Tolérance zéro

«L’armée n’accepte pas un tel comportement dégradant et humiliant pour les jeunes personnes qui nous sont confiées», affirme son porte-parole Daniel Reist. Selon lui, l’enquête disciplinaire à Sand-Schönbühl parle toutefois de pompes et ne fait pas état d’insultes, ni de poussées du pied. Il n’empêche que les deux sergentes «ont reconnu formellement que leur comportement était inacceptable». A noter qu’environ 30% des effectifs – recrues et cadres – sont féminins au Centre de compétences du service vétérinaire et des animaux de l'armée. Ce pourcentage est en constante augmentation.