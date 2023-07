Procès à Yverdon (VD): «A mon sens, personne n’avait une conduite dangereuse»

Deux petites erreurs présumées aux conséquences tragiques

Un seul autre automobiliste, qui se trouvait alors entre la première voiture et la moto, a été témoin de l’accident. Il a estimé qu’à son sens, «personne n’a eu une conduite dangereuse». Pour lui – et bien que la voiture ait décéléré, enclenché son signofile et collé la ligne médiane de la route – le motard a sans doute compris que l’auto qui le précédait allait tourner à gauche, au moment seulement où cette dernière a engagé la manœuvre. Prise de court, la victime a procédé à un freinage d’urgence avant de percuter l’arrière de la voiture avec son épaule droite et de chuter fatalement.