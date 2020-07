Actualisé il y a 1h

Affaire Bouvier

À Monaco, la procédure contre Yves Bouvier est définitivement annulée

La plus haute juridiction de la Principauté a tranché: les actes d’enquête contre le marchand d’art sont considérés comme nuls.

de Maria Pineiro

Yves Bouvier KEYSTONE

C’est un volet de l’affaire Bouvier qui se referme: celui de la plainte contre le marchand d’art pour escroquerie déposée à Monaco par le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev en 2015. La Cour de révision, plus haut organe juridique de la Principauté, a confirmé l’annulation de la procédure, déjà prononcée en décembre 2019. Dans cet arrêt, la procédure contre M. Bouvier avait été annulée de A à Z par la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco au motif qu’elle était inéquitable et avait été menée de «manière partiale et déloyale» en raison notamment des relations entre les avocats de Dmitri Rybolovlev, les enquêteurs et le procureur général de l’époque. Révélées au cours de l’enquête ces relations ont depuis valu au milliardaire russe et à plusieurs personnalités de haut rang de la Principauté d’être inculpés.

«C’est une victoire totale et définitive à Monaco. Voilà cinq ans que je clame mon innocence et aujourd’hui la justice monégasque m’a enfin donné raison, a réagi Yves Bouvier par voie de communiqué. Monaco a prouvé que la corruption n’a pas sa place dans la Principauté.» Me Alexandre Camoletti, l’un des conseils du Suisse a relevé que «la décision était immédiatement exécutoire et que les actes de cette enquête truquée ne pouvaient désormais plus être utilisés contre Yves Bouvier dans d’autres volets du litige» qui oppose les deux hommes. Me Bitton, autre avocat d’Yves Bouvier, a souligné que «Dmitri Rybolovlev n’a jamais gagné aucun procès contre Yves Bouvier.»

Les défenseurs de Dmitri Rybolovlev, Me Hervé Temime et Thomas Giaccardi ont contre-attaqué, affirmant que cette annulation a été prononcée «pour des raisons purement procédurales, non par une absence de charges à l’encontre d’ Yves Bouvier». Ils admettent néanmoins que la procédure à Monaco prend fin, tout en rappelant que la justice suisse restait saisie.