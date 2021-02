Canada : A Montréal, le boom des patinoires de jardin

Ils sont de plus en plus nombreux au Québec à avoir construit une patinoire extérieure dans leur cour ou leur jardin en raison du coronavirus.

«On est dans notre bulle familiale, on respecte les règles et on s’amuse en même temps», se félicite Félix Rhéaume, patins aux pieds, crosse à la main, prêt à taper la «rondelle» sur sa patinoire privée à Montréal.